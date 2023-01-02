السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد على منطقة حائل



حائل 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، تشمل جميع المحافظات والمراكز والمناطق المفتوحة والطرق السريعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول، تؤدي إلى شبه انعدام وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستسمر - بمشيئة الله تعالى - حتى يوم غدٍ الساعة 11 صباحاً .

// انتهى //

12:29ت م

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