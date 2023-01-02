السعودية اليوم / الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تطلق غداً فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي



الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي في نسخته الأولى، الذي تنظمه الهيئة

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة تحت شعار "الإعداد المبكر لسوق العمل"، كما يسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة المحاسبة، والاطلاع على مستجدات المهنة، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، وإبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محليًا ودوليًا، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمختصين في التعليم المحاسبي، إضافة إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع.

ويشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش أثر التعليم المحاسبي على النمو الاقتصادي ومستقبل مهنة المحاسبة وتحدياتها، إضافة إلى تطورات الممارسات المهنية والحلول الابتكارية في العالم وأبرز تقنيات مهنة المحاسبة وعدد من الموضوعات المهمة وأوراق العمل.

ويُعد المؤتمر الأول من نوعه في تخصص التعليم المحاسبي في المملكة، حيث يقام تحت شعار الإعداد المبكر لسوق العمل، ساعيًا لتمكين أبناء وبنات الوطن وبناء قدراتهم للمنافسة عالميًا، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهاراتهم، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

// انتهى //

12:15ت م

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الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واستنطلق غداً فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي في نسخته الأولى، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، لأول مرة في المملكة، تحت رعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي.ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام دور التعليم في تنمية مهنة المحاسبة تحت شعار "الإعداد المبكر لسوق العمل"، كما يسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة المحاسبة، والاطلاع على مستجدات المهنة، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، وإبراز دور التعليم المحاسبي في صياغة مخرجات الكفاءات المحاسبية والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء محليًا ودوليًا، من المعنيين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمختصين في التعليم المحاسبي، إضافة إلى مشاركة الجهات والمنظمات الدولية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات التعليم المحاسبي المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات في منظومة القطاع.ويشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش أثر التعليم المحاسبي على النمو الاقتصادي ومستقبل مهنة المحاسبة وتحدياتها، إضافة إلى تطورات الممارسات المهنية والحلول الابتكارية في العالم وأبرز تقنيات مهنة المحاسبة وعدد من الموضوعات المهمة وأوراق العمل.ويُعد المؤتمر الأول من نوعه في تخصص التعليم المحاسبي في المملكة، حيث يقام تحت شعار الإعداد المبكر لسوق العمل، ساعيًا لتمكين أبناء وبنات الوطن وبناء قدراتهم للمنافسة عالميًا، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهاراتهم، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.// انتهى //12:15ت م0054

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