السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يشهد توقيع عقد مشروع تقديم خدمات استشارية بين الإمارة والهيئة السعودية للمواصفات



سكاكا 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مراسم توقيع عقد مشروع تقديم خدمات استشارية فنية لتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة "ISO9001" بإمارة منطقة الجوف مع الهيئة

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

ومثّل الإمارة في التوقيع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، فيما مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال توقيع العقد أن إمارة المنطقة تتبنى معايير الجودة والتميز في أداء مهامها بما يُعزز تحقيق دور الإمارة ويلبي احتياجات وخدمة المواطن على أكمل وجه، وتطبيق أفضل ممارسات النظم الإدارية للجودة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030، بما يكفل رفع القدرات التنافسية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في برامج تطوير إجراءات العمل وتحديثها وفق المواصفات القياسية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الإمارة، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لمنسوبي الإمارة من خلال مركز الاستشارات الفنية بالمواصفات السعودية سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في الإمارة.

// انتهى //

11:59ت م

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سكاكا 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مراسم توقيع عقد مشروع تقديم خدمات استشارية فنية لتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة "ISO9001" بإمارة منطقة الجوف مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة بمركز الاستشارات الفنية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.ومثّل الإمارة في التوقيع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، فيما مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب المحافظ لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك.وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال توقيع العقد أن إمارة المنطقة تتبنى معايير الجودة والتميز في أداء مهامها بما يُعزز تحقيق دور الإمارة ويلبي احتياجات وخدمة المواطن على أكمل وجه، وتطبيق أفضل ممارسات النظم الإدارية للجودة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030، بما يكفل رفع القدرات التنافسية.ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في برامج تطوير إجراءات العمل وتحديثها وفق المواصفات القياسية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الإمارة، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لمنسوبي الإمارة من خلال مركز الاستشارات الفنية بالمواصفات السعودية سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة في الإمارة.// انتهى //11:59ت م0052

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