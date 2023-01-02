السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُزيل مزارع تسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة



مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوب مكة المكرمة.

وبلغت مساحة المزارع المزالة 125,000 متر مربع بعد أن ثبت عدم صلاحيتها بناءً على التحاليل المخبرية وكونها تشكّل خطراً على الصحة العامة وعدم صلاحيتها للاستخدام..

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11:30ت م

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