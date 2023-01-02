السعودية اليوم / عملية جراحية لطفلة في منطقة الحوض بمستشفى نجران العام



نجران 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

أجرى فريق طبي متخصص في كسور الحوض عملية جراحية لطفلة في منطقة الحوض استغرقت 3 ساعات بعد تعرضها لسقوط من ارتفاع سلم المدرسة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت صحة نجران أنَّ الفريق الطبي بمستشفى نجران العام استقبل الحالة عن طريق الطوارئ وكانت الطفلة تشكو من الآم شديدة مع عدم قدرتها على الحركة التامة وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية للطفلة اتضح أنَّ لديها كسراً في منطقة الحوض.

وبين استشاري جراحة العظام والإصابات وإعادة الترميم والمشرف على الحالة أنه تقرر على الفور إدخال الطفلة للعمليات لإجراء تدخل جراحي وإعادة ترميم منطقة الحوض التي تعرض لكسور شديدة بسبب ارتطام الطفلة بالأرض، وتمت العملية بنجاح ونقلها لغرف التنويم لمتابعة الحالة مع المختصين في العلاج الطبيعي وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لها لحين استعادة قدرتها على المشي بالتدريج وعودة الحركة بشكلها الطبيعي.

يذكر أنَّ مستشفى نجران العام الجديد استقبل خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 6021 حالة لقسم الطوارئ و 6880 مراجعاً لأقسام العيادات، فيما بلغ عدد العمليات 306, منها 60 عملية لجراحة اليوم الواحد.

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11:17ت م

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