السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تطلق مسابقة للتصميم العمراني لأحد المواقع بجوار المسجد النبوي



المدينة المنورة 09 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 02 يناير 2022 م واس

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة مسابقة التصميم العمرانية التي تهدف لإشراك المختصين والمهتمين في تصميم أحد المناطق غير المنظمة في أحياء المدينة المنورة, وتقديم الدراسات والحلول التصميمية المعمارية والعمرانية والحضرية المستدامة لتطوير الموقع.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن المسابقة تتضمن فئتين رئيسية تشمل فئة "الشركات والمكاتب" وفئة "الطلاب والمجموعات" وحدّدت الموقع المستهدف تصميمه في حي الأصيفرين, ويبعد قرابة 1 كيلو إلى جنوب غرب المسجد النبوي, ويقع بالقرب من معالم رئيسية وسط المدينة المنورة تضم سكة الحديد, ومسجد العنبرية, ومقر أمانة المدينة المنورة.

وتركّز المسابقة على تطوير هوية معمارية خاصة تتماشى مع تراث وتاريخ منطقة المدينة المنورة عن طريق إشراك المهندسين والمعماريين والمهتمين بالمجال, لإطلاق عنان الإبداع والابتكار لديهم, وفتح المجال للجهات ذات الاختصاص لطرح أفكارها مقابل جوائز مادية في نهاية المسابقة.

كما دعت أمانة المدينة المنورة المهتمين الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات عبر موقع المسابقة arch-comp.amana-md.gov.sa حتى الـ 15 من يناير الجاري, قبل الانتقال إلى مراحل المسابقة التي تتضمن إطلاق الأعمال, تليها مرحلة التحكيم, وصولاً إلى إعلان النتائج في شهر أبريل المقبل بواقع ثلاثة فائزين عن كل فئة من المسابقة.

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11:02ت م

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