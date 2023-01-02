السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تخصص مواقع لتوزيع نسخ القران الكريم داخل المسجد الحرام



مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، موقعاً في الساحة الشرقية من المسجد الحرام لتوزيع وإهداء المصاحف ليصبح عدد المواقع المعتمدة 3 مواقع خدمة لضيوف الرحمن من أجل توفير نسخ من المصحف الشريف.

وأفاد مدير إدارة المصاحف حمزة بن إبراهيم السالمي، أن متوسط الإهداء اليومي للمصاحف داخل المسجد الحرام يصل إلى 2500 مصحف، كما عملت الإدارة على توفير 750 كرتوناً معدة للتوزيع اليومي بمجموع 75,000 ألف مصحف شهرياً، بالإضافة إلى إهداء 30 مصحفاً للمكفوفين بلغة (برايل).

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11:00ت م

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