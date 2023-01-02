شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير برشلونة تواصل السخرية من رونالدو بعد الإنضمام للنصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصلت جماهير برشلونة سخريتها من إنضمام النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى النصر السعودي فى صفقة إنتقال حر، حيث أكدت أن اللاعب قام بإختيار الخيار غير المناسب بعد مسيرته السابقة فى ريال مدريد واليونايتد، خاصة أنه سبق له وأن سخر من إنتقال اللاعبين فى ختام مسيرتهم إلى الدوريات العربية.

وكان النجم البرتغالي رونالدو سبق له وأن سخر من إنتقال تشافي إلى السد القطري حينما كان لاعبًا فى ريال مدريد، حيث أشار فى تصريحات سابقة إلى أنه لا يعلم أين يلعب نجم وسط برشلونة الآن، الشئ الذي ظهر خلاله سخرية اللاعب الشديدة من مسيرة مدرب الفريق الكتالوني الختامية.



رونالدو وحرب التصريحات السابقة

وانتشرت فى الآونة الأخيرة تصريحات للاعب سابقة، أشار فيها إلى أنه لن يختم حياته ومسيرته فى المنطقة العربية، فى سخريته من مستوي الدوري القطري والدوريات العربية، قبل أن يتم ربط تصريحات اللاعب بإنتقاله مؤخرًا إلى النصر السعودي والتقليل من مسيرة اللاعب.



رونالدو ينهي مسيرة نجم النصر

وفى سياق آخر، أفادت بعض المصادر الصحفية أن إنضمام رونالدو إلى النصر سينهي مسيرة النجم الكاميروني فينست أبو بكر مع الفريق النصراوي، لا سيما أنه من المستحيل أن يحظي المهاجم الكاميروني بالحصول على فرصة أساسية فى ظل تواجد النجم البرتغالي.