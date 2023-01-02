شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– علوم حاسب.

– تقنية معلومات.

– هندسة شبكات.

– هندسة حاسب.

– نظم معلومات حاسب آلي.

– أمن سيبراني.

– أمن معلومات.

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الشروط:

– وثيقة التخرج، موضَّح فيها التقدير العام والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يُطلَب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

– يفضل من لديه شهادات احترافية في الأمن السيبراني – أن تكون الخبرة في: (تحليل وتقييم المخاطر/ اختبارات الاختراق للتطبيقات/ الضوابط والالتزام/ مراقبة وتحليل الأحداث/ تفعيل وتنفيذ خطط وبرامج الأمن السيبراني/ إدارة مراقبة الأمن السيبراني/ *إدارة الحوكمة والالتزام/ إدارة المخاطر).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/09هـ الموافق 2023/01/02م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/06/16هـ الموافق 2023/01/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا