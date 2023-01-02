اخبار السعوديه

200 وظيفة توفرها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم 200 وظيفة توفرها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض أكثر من 200 وظيفة عبر (لقاء توظيف) لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الاثنين 2023/01/02م.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

التفاصيل:

اضغط هنا

الشركات التي ترغب /ين بالتقديم عليها:

– شركة ميمف للصناعات الكهربائية.
– شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة.
– مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان.

ملاحظة مهمة:

– التسجيل في الرابط شرط للدخول.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا