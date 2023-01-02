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شكرا لقرائتكم 200 وظيفة توفرها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض أكثر من 200 وظيفة عبر (لقاء توظيف) لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم اليوم الاثنين 2023/01/02م.
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التفاصيل:
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الشركات التي ترغب /ين بالتقديم عليها:
– شركة ميمف للصناعات الكهربائية.
– شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة.
– مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب الأسنان.
ملاحظة مهمة:
– التسجيل في الرابط شرط للدخول.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا