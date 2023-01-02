وظائف للجنسين بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي التطوير التنظيمي:

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– درجة البكالوريوس في تخصص (علم النفس، الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التطوير التنظيمي.

2- مطوّر تطبيقات Flutter:

– خبرة في برمجة التطبيقات بلغة Dart مع استخدام أداة Flutter.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي التطوير التنظيمي:

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2- مطوّر تطبيقات Flutter:

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