شكرا لقرائتكم 4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حدد تجمع الرياض الصحي الثاني ، اليوم الاثنين، بعض الإرشادات الطبية للوقاية من نوبات الربو وقت هطول الأمطار، وذلك تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية على معظم مدن المملكة.

ونشر تجمع الرياض الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح طرق الوقاية من نوبات الربو من خلال 4 خطوات.

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للوقاية من الربو عليك:

1 ـ البقاء في المنزل وعدم الخروج قدر الإمكان.

2 ـ المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية.

3 ـ التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي لديك.

4 ـ استخدام البخاخ الوقائي حسب الخطة العلاجية.