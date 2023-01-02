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غرفة حفر الباطن تعلن توفر 64 فرصة وظيفية

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شكرا لقرائتكم غرفة حفر الباطن تعلن توفر 64 فرصة وظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 64 فرصة وظيفية بشركة سفاري بمدينة الرياض (برواتب تبدأ من 5,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– عدد (20) سائق نقل ثقيل.
– عدد (5) مشرفي مخازن.
– عدد (5) فني جهد منخفض – كهربائي.
– عدد (3) فني أنظمة إطفاء وإنذار حريق.
– عدد (3) فني سباكة.
– عدد (3) دهان.
– عدد (5) فني تكيف وتبريد 5 – HVAC.
– عدد (3) لحام وحداد.
– عدد (3) فني جهد متوسط.
– عدد (3) فني معدات مكتبية.
– عدد (3) مهندس مدني.
– عدد (2) فني مفاتيح وأقفال KLE.
– عدد (2) مشرف تنظيف.
– عدد (2) مشرف تحميل وتفريغ.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/06/09هـ الموافق 2023/01/02م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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