السعودية اليوم / "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة" تحصل على الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال



الرياض 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

حصلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال، الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، تتويجاً لجهودها في تحقيق أعلى درجات الالتزام في الحفاظ على استمرارية عملياتها وخدماتها.

ويُعد معيار (ISO 22301:2019) الذي يُعنى بنظام إدارة استمرارية الأعمال بتوفير منظومة من الممكنات التي تعزز قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة عالية ورفع الجاهزية وتعزيز المرونة التنظيمية وتحقيق الصمود.

ويوفر هذا النظام منهجاً وقائياً لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، ويضمن استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل عند التعرض لأي حادث وذلك من خلال بناء قدرات فعالة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث والحد من تأثيراتها.

وعملت التحلية ممثلةً بالإدارة العامة لاستمرارية الأعمال على تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحديث وتطوير وحوكمة نظام إدارة استمرارية الأعمال بالموائمة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، حيث جرى تطوير السياسات ومؤشرات الأداء، ودليل الإجراءات لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وتم إنشاء الدورة التشغيلية الكاملة للنظام بجميع عناصرها في جميع مواقع المؤسسة وتطبيقه على مختلف عملياتها في منظومات الإنتاج والأنظمة التقنية وسلاسل الإمداد.

ويتضمن نظام إدارة استمرارية الأعمال تحديد العمليات ذات الأولوية وتحليل أثر الانقطاع وتحديد المخاطر المؤدية للانقطاع وإيجاد إستراتيجيات التعافي الفعالة وبناء خطط استمرارية الأعمال وتنفيذ التمارين والتجارب الفرضية لاختبارها بمشاركة العاملين في مختلف الإدارات.

وأكد مدير عام استمرارية الأعمال المهندس عبدالله الحربي، أن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة تجاه الريادة في صناعة التحلية، وتأكيداً لدور المؤسسة الفعال في الحفاظ على إمدادات مياه مستقرة والالتزام بدورها الرئيسي في تحقيق الأمن المائي.

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