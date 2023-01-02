السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تعالج 812 لوحة تجارية وإرشادية بعرعر



عرعر 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية 812 لوحة تجارية وإرشادية في عدد من الطرقات الرئيسية بمدينة عرعر، ضمن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة أنَّ المعالجة شملت 305 لوحات تجارية و 110 لوحات إعلانية و 277 لوحة تحذيرية و 120 لوحة إرشادية.

ويأتي ذلك ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتطوير منظومة القطاع البلدي في معالجة جميع أشكال التشوه البصري، بمشاركة أفراد المجتمع في تقديم البلاغات عبر تطبيق بلدي.

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10:50ت م

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