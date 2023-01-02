السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات الشرقية



الدمام 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة الأحساء، وبقيق، والخبر، والقطيف، والجبيل، والنعيرية، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

10:46ت م

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