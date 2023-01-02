السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوبي اليونان



أثينا 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوبي اليونان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على بعد 201 كيلومتراً من مدينة باتراس الواقعة غرب اليونان، وعلى عمق 59 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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10:41ت م

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