السعودية اليوم / مهرجان الحمضيات برياض الخبراء ينطلق غداً



رياض الخبراء 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

ينطلق غداً مهرجان الحمضيات بمحافظة رياض الخبراء، بتنظيم من بلدية المحافظة وذلك في سوق التمور ولمدة خمسة أيام .

وأنهت البلدية بحسب رئيسها المهندس بجاد بن جبر الجبرين أعمال التهيئة للموقع، وصيانة وتحسين المرافق، والإنارة الجمالية ، إلى جانب أعمال التخطيط والتنظيم، مشيراً الى أن المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية.

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10:40ت م

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