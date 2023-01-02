السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ أكثر من12 ألف جولة رقابية خلال ديسمبر الماضي



جيزان 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر الماضي، 12.599 جولة رقابية بمشاركة الجهات الأمنية على المنشآت الصحية والأسواق والسكن الجماعي، والمباني والحفريات، والتشوه البصري، للتأكد من رفع مستوى الإمتثال في المنشآت، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 3921 جولة رقابية صحية، و 3801 جولة رقابية على المباني، و 2955 جولة رقابية على الأسواق، و 1039 جولة رقابية على التشوه البصري، و 822 جولة رقابية على أعمال الحفريات، و 61 جولة رقابية على السكن الجماعي.

وأكدت الأمانة أنها و وبلديات المنطقة المرتبطة بها مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة لضمان حماية المستهلك وصحته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

10:28ت م

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