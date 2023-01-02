السعودية اليوم / "الأرصاد": استمرار حالة هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتساقطاً للبرد, وجريان السيول, وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل – بمشيئة الله تعالى - محافظات ينبع وبدر والعلا والعيص وخيبر, وتستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

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10:28ت م

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