السعودية اليوم / مركز طب وجراحة الأسنان بتخصصي بريدة يستقبل أكثر من 43 ألف مراجع خلال السعودية اليوم 2022م



بريدة 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

استقبل مركز طب وجراحة الأسنان في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 43077 مراجعاً خلال عام 2022 م، استفادوا من كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات المتوفرة بالمركز.

وأوضح تجمّع القصيم الصحي، أن عيادة جراحة الفم والوجه والفكين حققت الرقم الأعلى من إجمالي عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها من بين بقية الأقسام بالمركز بعدد 5669 حالة، في حين توزعت الحالات الأخرى للمراجعين ما بين تقويم الأسنان بإجمالي بلغ 4632، كما بلغ عدد مراجعي عيادة التقويم 3252، في حين بلغ عدد مراجعي أمراض وجراحة اللثة 1614، وعيادة الفرز 4842، وعلاج الجذور بلغ 2061، والبانوراما 7914، كما استقبلت عيادة إصلاح الأسنان 2039 حالة، وطب أسنان الأطفال 2076 حالة، في حين بلغ عدد مراجعي عيادة طب الأسنان العامة 1271 مراجعاً.

وقال التجمّع إن إجمالي العمليات الجراحية التي نفذها المركز للبالغين بلغت 186 وللأطفال 67، وتم تقديم 5916 خدمة مساندة.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن المركز يشهد تطوراً نوعياً في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بالاضافة إلى توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات ليكون المركز نموذجاً يحتذى به في طب علاج الأسنان على مستوى المنطقة.

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10:26ت م

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