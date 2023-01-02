السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير



أبهـا 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط، وأحد رفيدة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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10:21ت م

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