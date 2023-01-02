السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق



حفر الباطن 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه أمس، قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمحافظة المقدم سعد زيد الحميداني بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة.

وأشاد سموه خلال اللقاء، بالجهود التي قام بها الحميداني خلال فترة عمله، مقدماً درعاً تذكارياً تقديراً له، ومتمنياً له التوفيق في عمله الجديد.

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10:19ت م

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