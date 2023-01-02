شكرا لقرائتكم إزالة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أزالت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مزارع تُسقى بمياه ملوثة جنوب مكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً

عدم صلاحيتها

ونشرت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا لإزالة المزارع على مساحة 125,000 متر مربع، بعد أن ثبت عدم صلاحيتها بناءً على التحاليل المخبرية .

جولات رقابية

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المستمرة لفرق الأمانة للتأكد من التزام الجميع بالأنظمة، واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي، وذلك من خلال تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.