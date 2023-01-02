شكرا لقرائتكم توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والبيض في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي المهندس عبد العزيز الياقوت، ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها والبيض في العام 2023.

ارتفاع الأسعار

وقالَ الياقوت خلال حوار له مع برنامج “أوراق تداول” على “قناة الإخبارية”: إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى التضخم، وربما عدة عوامل أخرى غير مرئية للمشاهدين من الخارج، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يخف قطاع الدواجن قليلًا لوجود قطاعات داعمة له.

وتابع بالقول إن قطاع اللحوم يعاني بسبب المصاريف وارتفاع أسعار الأعلاف، مضيفًا أن المربي لا يوجد له مجال للتوسع، متمنيًا أن تكون هناك خطة واضحة لاحتواء مربي الماشية، إما ككيانات منظومية أو تعاونية أو كيانات قطاع خاص لدعمه.