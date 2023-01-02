- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي تخطيط إمداد.
2- محاسب – إدارة الإمداد.
3- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
4- مهندس نظم معلومات.
5- مهندس تخطيط أجهزة طبية.
6- وظائف طبية.
قد يهمّك أيضاً
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– إدارة المواد.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الطبية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة المدنية.
– تخصصات طبية.
– أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا