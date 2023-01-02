شكرا لقرائتكم لقطات توثق أمطار المدينة المنورة وتوقعات باستمرارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، استمراراً لهطول الأمطار التي تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة، مع تنبيه مركز الأرصاد الوطني لاستمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

استعدادات

ووثقت عدسة وكالة “واس” مشاهد مختلفة للأجواء الماطرة التي تعيشها المدينة المنورة، مع استنفار مختلف الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، لضمان انسيابية الحركة المرورية بالطرق والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.