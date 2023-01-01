شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر يضع النصر السعودي فى مأزق شديد بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية أن تألق المهاجم الكاميروني فينيست أبو بكر وضع المدرب الفرنسي رودي جارسيا فى مأزق شديد، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام الخليج فى الدوري روشن للمحترفين، الأمر الذي سيضع الفريق فى مأزق بعد قدوم رونالدو.

وأضافت التقارير أنه من المؤكد ان يحظي رونالدو بالمشاركة الأساسية مع النصر، مما قد يصدر القلق داخل الفريق النصراوي حال فشل مفاوضات رحيل المهاجم فينيست أبو بكر، والذي يعد الخيار الأقرب للخروج من هذا الموقف الصعب.



جارسيا يخطط لتغير خطته حالية

وأكدت بعض المصادر أن بقاء أبو بكر وفشل إنتقاله إلى أي فريق فى المريكاتو الشتوي القادم قد يدفع بتغيير خطته بشكل نهائي، مما قد يجعله يعتمد على الثنائي فى الخط الأمامي خلال مواجهة الطائي القادمة للفريق النصراوي.



أبو بكر يرغب فى الرحيل عن النصر

وأفادت بعض المصادر الآخري أن اللاعب يرغب فى الرحيل عن النصر فى الفترة الحالية، خاصة أن أصبح يثق بصعوبة فرصته مع العالمي فى ظل التعاقد الأخير مع رونالدو، فى الوقت الذي لم يحسم اللاعب وجهته المقبلة بعد فى ظل إمتلاكه العديد من العروض العربية والأوروبية فى الفترة الحالية.