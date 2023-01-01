شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المثالي للجولة 11 من دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري روشن للمحترفين اليوم الأحد الموافق الأول من شهر يناير للعام الجاري 2023 عن التشكيل المثالي الخاص بالجولة الحادية عشر من البطولة وذلك بعد نهايتها يوم أمس السبت.

التشكيل المثالي للجولة الـ11 من دوري روشن

وشهد التشكيل المثالي للجولة الحادية عشر سيطرة لاعبي الطائي والفيحاء حيث تواجد ثلاثة لاعبين من كل فريق.

وجاء التشكيل الكامل وفق ما يلي:-