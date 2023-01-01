شكرا لقرائتكم العمل على فترتين يقلل الازدحام المروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرح خبير التوعية المرورية المستشار أحمد الوادعي، عدة حلول لتقليل الازدحام المروري في الطرق بالمملكة.

العمل على فترتين

وقال الوادعي خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن العمل على فترتين والعمل عن بعد يقللان الازدحام المروري.

نقل مقرات

كما اقترح على الشركات التي توجد مقراتها على طرق سريعة نقلها لأماكن أخرى، مع وجود طرق خاصة للشاحنات.

واستطرد: أتمنى تقليل سيارات الأجرة التي لها دور كبير في الازدحام المروري.