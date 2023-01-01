شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الأحد 1 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 1 يناير. قد يهمّك أيضاً السيف غاليري تحقق 16.5 مليون ريال أرباحاً رأسمالية تاليسكا يرد على رغبته بالرحيل عن النصر وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية: المدني: إطلاق الإنذار في جدة للتحذير من الأمطار متحدث الأرصاد: فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام توقعات بحالة مدرار متجددة وغزارة الأمطار بدءًا من الليلة الجوازات تصدر 14042 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس البرازيل 516 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء المطورة بجدة مدني جدة ينقذ مواطنًا من ذوي الإعاقة احترق منزله السجن سنتين عقوبة التستر على جريمة الاتجار بالأشخاص إغلاق 4 أنفاق في مكة المكرمة لارتفاع منسوب المياه