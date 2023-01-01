شكرا لقرائتكم محيط ميناء جدة الإسلامي يسجل أعلى كمية أمطار بـ83.4 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجل محيط ميناء جدة الإسلامي أعلى كمية أمطار بالمحافظة، حيث بلغت 83.4 ملم حتى التاسعة مساءً من هذه الليلة.

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أعلى كمية أمطار

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: محيط ميناء جدة الإسلامي يسجل أعلى كمية أمطار شهدتها محافظة جدة بلغت 83.4 ملم حتى الـ 9:00 من مساء هذه الليلة، وفرص الأمطار ما زالت مستمرة.

إنذار باستخدام البث الخلوي

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت- قبل قليل- إطلاق إنذار باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

فرص الهطول مستمرة

وفي وقت سابق، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تكون فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة بمكة المكرمة واردة هذه الليلة وغدًا.

ونشر المركز الوطني للأرصاد، فيديوجراف، على حسابه بموقع تويتر، يُظهر كيف تبدو الحالة المطرية على محافظة جدة من النموذج العددي السعودي، وذلك مع توقعات باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة بدءًا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

ووسط ذلك، رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمنطقتي جدة ورابغ، والتي تستمر حتى الساعة الثالثة مساء غد الاثنين.

وتوقع المركز عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام الرؤية.