توظيف تقنيات الواقع المعزز في الفنون البصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوظيف تقنيات الواقع المعزز في الفنون البصرية، دشنت وزارة الثقافة أمس، معرض «شبه طبيعي - تجربة الواقع المعزز» بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية، الذي سيستمر حتى يونيو 2023م في مجموعة من المواقع في كل من الرياض وجدة ومدن عدة بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة فنانين سعوديين وعالميين متخصصين.

ويمكن الاطلاع على أماكن إقامة المعرض وتفاصيله على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/parallel.

ويأتي المعرض لدعم الفنانين البصريين السعوديين وعرض أعمالهم الفنية بطرق مبتكرة تعتمد على تقنية الواقع المعزز، حيث ستعرض أعمالهم الفنية عبر كاميرا الهاتف المحمول الخاص بالزائر بأسلوب تفاعلي، متضمنة رؤية فريدة لما ستبدو عليه الطبيعة في المستقبل، استنادا إلى مفاهيم فنية تربط الطبيعة بالعالم الافتراضي.

ويتيح معرض تجربة «الواقع المعزز» الوصول إلى هذه الأعمال من خلال المتصفحات بدلا من التطبيقات، سواء بالجوال أو الأجهزة اللوحية، وبما يسمح للمستخدمين باستكشاف الأسطح والعلامات ثنائية الأبعاد، ووضع كائنات ثنائية وثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تشغيل الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو، والتفاعل مع المجسمات بشكل لحظي.

ويأتي معرض «شبه طبيعي» ضمن جهود وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»، بالشراكة مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومكتبة الملك فهد الوطنية وأجدان وبفليون الخبر ومركز الملك عبدالله المالي.

أهداف المعرض

