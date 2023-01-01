شكرا لقرائتكم خبر توظيف تقنيات الواقع المعزز في الفنون البصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمكن الاطلاع على أماكن إقامة المعرض وتفاصيله على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/parallel.ويأتي المعرض لدعم الفنانين البصريين السعوديين وعرض أعمالهم الفنية بطرق مبتكرة تعتمد على تقنية الواقع المعزز، حيث ستعرض أعمالهم الفنية عبر كاميرا الهاتف المحمول الخاص بالزائر بأسلوب تفاعلي، متضمنة رؤية فريدة لما ستبدو عليه الطبيعة في المستقبل، استنادا إلى مفاهيم فنية تربط الطبيعة بالعالم الافتراضي.
ويتيح معرض تجربة «الواقع المعزز» الوصول إلى هذه الأعمال من خلال المتصفحات بدلا من التطبيقات، سواء بالجوال أو الأجهزة اللوحية، وبما يسمح للمستخدمين باستكشاف الأسطح والعلامات ثنائية الأبعاد، ووضع كائنات ثنائية وثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تشغيل الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو، والتفاعل مع المجسمات بشكل لحظي.
ويأتي معرض «شبه طبيعي» ضمن جهود وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»، بالشراكة مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومكتبة الملك فهد الوطنية وأجدان وبفليون الخبر ومركز الملك عبدالله المالي.
أهداف المعرض
- تشجيع المحتوى والإنتاج الثقافي في المملكة
- خدمة قطاع الفنون البصرية بواسطة تيسير التقنيات الحديثة
- دعم المواهب الواعدة في المجال الفني
- تمكينهم من بناء حياة مهنية مستدامة
- تعزيز التبادل الثقافي الدولي بين المبدعين السعوديين ونظرائهم في العالم
كانت هذه تفاصيل خبر توظيف تقنيات الواقع المعزز في الفنون البصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.