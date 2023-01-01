إيقاف مواطن نقل 22 مخالفا في مركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطن، لنقله في مركبته 22 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و 996 في بقية مناطق المملكة.