أحداث استثنائية تزين الأجواء السعودية في 2022

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وشملت الأحداث الاستثنائية في عام 2022، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، وتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين، وكذلك إطلاق برنامج رواد الفضاء والرحلة الأولى في 2023، وأيضا تحقيق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.وفيما يلي الأحداث الاستثنائية خلال العام الماضي، والتي رصدتها «مكة» خلال التقرير التالي:
أحداث 2022:
- استضافة رالي داكار السعودية 2022م.
- صندوق الاستثمارات العامة يطلق مجموعة سافي للألعاب الالكترونية.
- أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.
- اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
- انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022.
- إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، وتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
- إنشاء هيئتين لتطوير منطقتي الطائف والأحساء.
- حفل تسجيل منطقة حمى الثقافية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
- إطلاق مشروع المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان في الرياض.
- تسجيل محمية «حرة عويرض» بالعلا في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو.
- إعلان هيئة الطيران المدني عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.
- إنشاء «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» و»الهيئة العامة للطرق».
- اعتماد اليونسكو مدينة ينبع الصناعية «مدينة تعلم دولية»، كثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم.
- إنشاء هيئة تطوير جدة.
- إطلاق برنامج رواد الفضاء والرحلة الأولى في 2023.
- إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
- إطلاق شركة «داون تاون السعودية» لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.
- إنشاء «المجلس الأعلى للفضاء» برئاسة ولي العهد وتعديل اسم «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» لتكون «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية».
- إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل.
- تسجيل «حداء الإبل» و»البن الخولاني السعودي» ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
- انضمام المملكة إلى المجلس الدولي للزيتون.
- تحقيق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
- إعلان وزارة الخارجية السعودية عن آلية الحصول على تأشيرة «الزيارة الشخصية»، والتي تمكن الزوار من الدخول إلى المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين، وإمكانية التنقل بين مناطق المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة.
- انعقاد القمة السعودية الصينية والقمة الخليجية الصينية الأولى، والقمة العربية الصينية الأولى بالمملكة في مدينة الرياض.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
- إعلان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اختيار مدينة الرياض لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
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