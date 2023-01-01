شكرا لقرائتكم خبر أحداث استثنائية تزين الأجواء السعودية في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى عام 2022 بـ26 حدثا استثنائيا شهدتها المملكة في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية ، أبرزها: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وانطلاق رالي داكار السعودية، مرورا بإطلاق مجموعة سافي للألعاب الالكترونية واكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي.

وشملت الأحداث الاستثنائية في عام 2022، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، وتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين، وكذلك إطلاق برنامج رواد الفضاء والرحلة الأولى في 2023، وأيضا تحقيق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وفيما يلي الأحداث الاستثنائية خلال العام الماضي، والتي رصدتها «مكة» خلال التقرير التالي:

أحداث 2022:

