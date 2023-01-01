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طالب خوارزمي سعودي يحل 210 أسئلة في 10 دقائق

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد نجاحه في حل 210 أسئلة في 10 دقائق مرة واحدة، حقق الطالب الخوارزمي تركي باجنيد، من تعليم المنطقة الشرقية، المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات (الحساب الذهني السريع) للعام 2022م، والمقامة في كوريا الجنوبية، بمشاركة 500 طالب على مستوى العالم.

وشهد حفل الاحتفاء بالطالب الخوارزمي الصغير العالمي الذي أقيم مساء أمس في مجمع الشاطئ مول بالدمام العرضة السعودية، بمشاركة عدد من الطلاب وتكريم الطالب الخوارزمي بدرع تذكارية.

بدوره أشاد الطالب باجنيد بمدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالميا وأسهم بمشاركة العديد من المواهب السعودية في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

وأوضح الخوارزمي الصغير باجنيد أنه استطاع حل 210 أسئلة في 10 دقائق مرة واحدة، مبينا أن عدد الطلبة السعوديين الموهوبين المشاركين في المسابقة 9 طلاب بمعية الطلبة من مختلف دولة العالم.

عن المسابقة:


  • أقيمت في كوريا الجنوبية. شارك فيها 500 طالب.
  • 9 طلاب سعوديين شاركوا.
  • تركي حل 210 أسئلة في 10 دقائق.
  • تكريم الطالب الخوارزمي بدرع تذكارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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