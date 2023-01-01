طالب خوارزمي سعودي يحل 210 أسئلة في 10 دقائق

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وشهد حفل الاحتفاء بالطالب الخوارزمي الصغير العالمي الذي أقيم مساء أمس في مجمع الشاطئ مول بالدمام العرضة السعودية، بمشاركة عدد من الطلاب وتكريم الطالب الخوارزمي بدرع تذكارية.بدوره أشاد الطالب باجنيد بمدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالميا وأسهم بمشاركة العديد من المواهب السعودية في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.
وأوضح الخوارزمي الصغير باجنيد أنه استطاع حل 210 أسئلة في 10 دقائق مرة واحدة، مبينا أن عدد الطلبة السعوديين الموهوبين المشاركين في المسابقة 9 طلاب بمعية الطلبة من مختلف دولة العالم.
عن المسابقة:
- أقيمت في كوريا الجنوبية. شارك فيها 500 طالب.
- 9 طلاب سعوديين شاركوا.
- تركي حل 210 أسئلة في 10 دقائق.
- تكريم الطالب الخوارزمي بدرع تذكارية.
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