شكرا لقرائتكم خبر إزالة 15 مليون محتوى وإغلاق 6824 قناة متطرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» بالتعاون المشترك مع منصة «تليجرام» خلال 2022م, من إزالة 15.021.951 محتوى متطرفا، وإغلاق 6.824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة «تليجرام».

ونجح فريق العمل المشترك ما بين «اعتدال» وتليجرام خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022م (سبتمبر حتى ديسمبر)، من رصد وإزالة 8.494.035 محتوى متطرفا يعود ل3 تنظيمات إرهابية (القاعدة - داعش - هيئة تحرير الشام)، بثتها عبر 3.616 قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ 4.172.215 محتوى متطرفا استخدم في بثها (2.654) قناة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ 3.696.483 محتوى متطرفا تم بثه من خلال 703 قنوات، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ 625.337 محتوى متطرفا استخدم التنظيم 259 قناة لنشره.

وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال 2022م ومنذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» ومنصة «التليجرام» في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022م, إلى 15.021.951 محتوى متطرفا، و6.824 قناة متطرفة، توزعت على 3 تنظيمات إرهابية، حيث تم إزالة 7.645.650 محتوى متطرفا وإغلاق 1.676 قناة متطرفة تعود لهيئة تحرير الشام، وتم إزالة 5.458.027 محتوى متطرفا وإغلاق 4.359 قناة متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تم إزالة 1.918.274 محتوى متطرفا و789 قناة متطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويواصل «اعتدال» وتليجرام جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية التي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.

نتائج الجهود المشتركة

