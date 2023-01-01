للمرة الأولى.. تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد بلا جراحة

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وأجري التحوير بهدف إزالة التراكم المستمر للمادة الصفراوية في الجهاز الدموي والمسماة بالبيليروبين (Bilirubin)، التي تنتجها خلايا الكبد، عبر تحوير مسار تصريفها باستخدام دعامات متخصصة يتم تثبيتها عن طريق منظار الأشعة الصوتية، وذلك تحت إشراف استشاريي الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور عبدالرحمن الفدا والدكتور أيمن المهيدب.وأوضح الدكتور الفدا، أن إجراء تحوير مجرى القنوات الصفراوية باستخدام منظار الجهاز الهضمي غير الجراحي، يهدف إلى فتح مجرى الاثني عشر (الأمعاء الدقيقة) والقناة الصفراوية باستخدام إبرة، تحت إرشاد منظار الأشعة الصوتية، ووضع دعامة حديدية كبيرة لتكون جسرا للعصارة الصفراوية ومن ثم خروجها إلى الأمعاء الدقيقة ومنع احتباس الصفار، بينما في السابق يجرى هذا النوع من العمليات عن طريق الجراحة.
ويعد هذا النوع من التدخل، إضافة حديثة لقائمة من الإجراءات التداخلية المتقدمة، التي تقوم بها وحدة المناظير بالمستشفى لمواكبة المعمول به عالميا بمجال المناظير التداخلية المتقدمة، وهو ما يتواءم مع رسالة التخصصي الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، وأفضل تجربة للمرضى في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.
ماذا تم في الإجراء؟
- الإجراء استغرق ساعة واحدة.
- إزالة الانسداد الحاصل في القنوات الصفراوية من الداخل.
- الإجراء تم بدون جراحة أو كيس خارجي.
- يمكن مرضى الأورام من الحصول على العلاج الكيماوي.
- سابقا لم يكن خيارا متاحا عند ارتفاع العصارة الصفراوية.
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