شكرا لقرائتكم خبر 9 استثناءات لا تغطيها وثيقة تأمين الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وثيقة تأمين الحج لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة 9 استثناءات عامة لا تغطيها كأي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن مواطني المملكة والوافدين الآخرين المقيمين فيها بشكل نظامي، كما أنها استثنت جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين دون تصاريح الحج.

وبينت الوثيقة أن أي شخص مؤمن له يدخل إلى المملكة سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسة كما هو محدد يعتبر مستثنى من هذه التغطية، إضافة إلى الأنشطة الخطرة المحددة، كما أكدت سقوط جميع المنافع المستحقة بموجب الوثيقة إذا كانت أي مطالبة مقدمة بموجبها احتيالية.

وتسري وثيقة تأمين الحج لضيوف الرحمن القادمين من الخارج لمدة 75 يوما، كحد أقصى للمدة الزمنية للشخص المؤمن عليه، بدء من تاريخ الدخول إلى الديار المقدسة، حيث تظل تغطية الشخص المؤمن عليه سارية المفعول خلال مدة إقامته لغرض الحج حتى الحد الأقصى لعدد الأيام المذكورة أعلاه حتى لو تجاوزت تاريخ انتهاء الوثيقة الرئيسة شريطة أن يكون دخول الشخص المؤمن عليه إلى المملكة في أوقبل تاريخ انتهاء سريان الوثيقة الرئيسة.

استثناءات تغطية وثيقة تأمين الحج:

