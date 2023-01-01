9 استثناءات لا تغطيها وثيقة تأمين الحجاج

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وبينت الوثيقة أن أي شخص مؤمن له يدخل إلى المملكة سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسة كما هو محدد يعتبر مستثنى من هذه التغطية، إضافة إلى الأنشطة الخطرة المحددة، كما أكدت سقوط جميع المنافع المستحقة بموجب الوثيقة إذا كانت أي مطالبة مقدمة بموجبها احتيالية.وتسري وثيقة تأمين الحج لضيوف الرحمن القادمين من الخارج لمدة 75 يوما، كحد أقصى للمدة الزمنية للشخص المؤمن عليه، بدء من تاريخ الدخول إلى الديار المقدسة، حيث تظل تغطية الشخص المؤمن عليه سارية المفعول خلال مدة إقامته لغرض الحج حتى الحد الأقصى لعدد الأيام المذكورة أعلاه حتى لو تجاوزت تاريخ انتهاء الوثيقة الرئيسة شريطة أن يكون دخول الشخص المؤمن عليه إلى المملكة في أوقبل تاريخ انتهاء سريان الوثيقة الرئيسة.
استثناءات تغطية وثيقة تأمين الحج:
- أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن مواطني المملكة والوافدين الآخرين المقيمين فيها بشكل نظامي.
- جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين دون تصاريح الحج.
- أي شخص مؤمن له يدخل إلى المملكة سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسة.
- الأنشطة الخطرة المحددة.
- سقوط جميع المنافع المستحقة بموجب الوثيقة إذا كانت أي مطالبة مقدمة بموجبها احتيالية.
- أي خسارة يكون أحد الأسباب المساهمة في حدوثها محاولة شخص مؤمن له ارتكاب فعل غير مشروع أو مشاركته المتعمدة في عمل غير مشروع، أو أي انتهاك أو محاولة انتهاك القانون أو مقاومة الاعتقال من قبل الشخص المؤمن لها.
- الوفاة بسبب تصرف الشخص المؤمن له ضد المشورة الطبية أو رفضه اتباع تعليمات الطبيب أو طلب الرعاية الطبية.
- أي خسارة تتكبد أثناء السفر الجوي في أي طائرة.
- أي خسائر ناشئة عن الحرب أو الخصائص المشعة أوالسامة أو الأوبئة أو أي خسائر تبعية أخرى.
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