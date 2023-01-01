شكرا لقرائتكم خبر أطفال مركز المواهب يتجولون في أروقة البيت العتيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطحبت مسؤولات بالوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، أطفال مركز الفكر والمواهب في جولة تعريفية بالمسجد الحرام، وذلك لتعريفهم بالمعالم والآيات البينات الزاخرة بجنبات البيت العتيق.

كما استقبلت الوكالة وفدا من طالبات مركز مدرسة الأبناء النجباء، وجرى اصطحابهن في جولة تعريفية بالمسجد الحرام، لرؤية الكعبة المشرفة وأداء فريضة الطواف، ثم فعلت للوفد حلقات تعليمية من قبل مقرأة الكتاب والسنة النسائية، بهدف تصحيح تلاوة سورة الفاتحة مع ذكر فضائلها وأهميتها وسماع تلاوة السورة من قبل الطالبات بشكل فردي.

من جهة أخرى تكثف إدارة مراجعة الالتزام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جولاتها الرقابية ميدانيا لضمان التزام الإدارات بتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بكفاءة.

ووضعت الإدارة آليات وطرائق لمعالجة المخاطر والمساهمة في رفع ثقافة إدارة تلك المخاطر، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات لحماية موارد الرئاسة، وفي هذا السياق قامت إدارة مراجعة الالتزام بمراجعة التزام إدارتي التطويف والهيئة للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى المعايير المقدمة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل إدارة مراجعة الالتزام عدي اليماني أن هذه الجولات تأتي من حرص إدارة الداخلية على تقييم وتقويم المخاطر ومدى الالتزام، مما ينعكس إيجابا على رفع كفاءة وفاعلية الأداء وخلق بيئة عمل مثالية تمتاز بالوضوح والشفافية.

من جهة أخرى استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وفدا من البرلمان التركي يضم وزير الصحة السابق نائب الجمعية الوطنية الكبرى بالبرلمان التركي رجب أكداغ، ووزير الثقافة والسياحة السابق وعضو الجمعية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية ماهر أونال.

واطلع الوفد على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها بالمملكة، وقد أشاد الوفد بما رأوه من إتقان في صناعة الكسوة، وتهيئة كافة المواد الأولية لها. كما تعرفوا على آلية حياكة وتطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والتميز بالعمل اليدوي.

أهداف الجولات الرقابية:

