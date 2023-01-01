القيادة تهنئ سلوفاكيا وكوبا والسودان بذكرى إعلان الجمهورية ويوم التحرير والاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري. وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.