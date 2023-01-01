شكرا لقرائتكم خبر انتهاء أعمال 7 حدائق ومضامير مشاة في حاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



الحدائق والمضامير شملت أحياء





النهضة



الفرسان



الروضة



الشعلة



الروابي



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال 7 حدائق ومضامير المشاة بحاضرة الدمام؛ مع توفير ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة، ومسارات مشاة ومنحدرات لذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة. وأوضحت الأمانة أنه جرى تنفيذ أعمال 7 حدائق جديدة؛ مع مضامير مشاة، بمساحة إجمالية تبلغ 52.370 م2، وتقدر مسطحاتها الخضراء بنسبة 60%، تشمل وسائل ترفيهية وساحات للأنشطة الرياضية وألعاب الأطفال الذهنية ومرافق الخدمات المساندة للزوار. واحتوت الحدائق على خدمات متنوعة ومسطحات خضراء وأشجار متنوعة وألعاب أطفال، منها مغطاة بمظلات شراعية، وملاعب رياضية عدة الأغراض وألعاب للقوى ومضمار للجري وألعاب تعليمية وموسيقية وتسلق وأخرى فردية وإنارة ورسومات أرضية، ومواقف سيارات تخدم ذوي الإعاقة. من جهة أخرى أكملت أمانة الشرقية زراعة أكثر من 80 ألف زهرة شتوية متنوعة في الواجهات البحرية والحدائق العامة والطرق والميادين في محافظة الخفجي، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء وبرامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة أنها زرعت 50 ألف بذرة متنوعة في مواقع متفرقة بالمحافظة وتنظيف المسطحات الخضراء وتجوير وتنظيف 8 آلاف شجرة، وصيانة ألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات، مؤكدة سعيها لزراعة كل الطرق والحدائق العامة والميادين بأعداد متنوعة من الزهور الموسمية والتي تخلق بعدا جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة. وأكدت استمرار جهودها لتجميل محافظة الخفجي بمختلف أنواع الزهور والأشجار الموسمية، والتي تسهم في تحسين البيئة وتقليل التلوث والحد من تعرية التربة وانجرافها والحماية من الغبار، وزيادة المسطحات الخضراء في المحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء أعمال 7 حدائق ومضامير مشاة في حاضرة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.