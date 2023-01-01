السعودية اليوم / جامعة القصيم تُعلق الدراسة الحضورية ليوم غد



بريدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

علقت جامعة القصيم الدراسة الحضورية غداً، بحسب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية.

وأوضحت الجامعة أنها قررت تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين 9/ 6/ 1444هـ إلى نظام الدراسة - عن بعد - لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع الكليات والفروع.

// انتهى //

22:51ت م

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