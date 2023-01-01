السعودية اليوم / (12) جهة تناقش في ورشة عمل أفضل الحلول التشغيلية لرفع مستوى خدمة الطرق



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

نفَّذَت الإدارة العامة للمرور، اليوم ورشة عمل بعنوان: "الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة"، لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض.

وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات ذات العلاقة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، وأمانة منطقة الرياض، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومكتب تحقيق الرؤية، وبرنامج جودة الحياة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ونتج عن الورشة عدد من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، والمحافظة على أمن الطريق، والحلول الممكنة لانسيابية الحركة المرورية في العاصمة الرياض.

// انتهى //

22:17ت م

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