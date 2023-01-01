السعودية اليوم / تعليق الدراسة غداً بالمدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية



المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين في مدارس المدينة المنورة، ووادي الفرع، والحناكية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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22:00ت م

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