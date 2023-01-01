شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. موقف مودريتش من عرض النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول دخول إدارة نادي النصر السعودي، في مفاوضات مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

مودريتش يرفض عرض النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عبر صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن رفض مودريتش، الإنضمام إلى صفوف النصر السعودي، مع انتهاء عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير على أن مودريتش قد تلقى عرضين مربحين من المملكة العربية السعودية والدوري الأمريكي على التوالي، والعرض المقدم من السعودية جاء من النصر، لكنه رفضه في الوقت الحالي، لرغبته في الاستمرار بقميص ريال مدريد.

النصر يقترب من حسم التعاقد مع راموس

وأوضحت التقارير على أن سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي قد ينضم للنصر السعودي في نهاية الموسم، لكن مودريتش رفض العرض المقدم من نادي النصر.

النصر يتعاقد مع رونالدو

وكان النصر السعودي، قد تمكن من الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف موسم.