شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مودريتش رفض عرضًا ضخمًا للإنتقال إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة مدوية بشأن إنتقال مودريتش إلى النصر السعودي، حيث أكدت الصحيفة أن مسئولي الفريق السعودي أجروا بعض المحاولات للتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد فى المريكاتو الشتوي الحالي، إستنادًا إلى تعاقد الفريق مؤخرًا مع النجم البرتغالي رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن مودريتش رفض مجاورة رونالدو فى النصر السعودي، خاصة أن اللاعب أكد أنه لا يفكر فى الرحيل خارج نطاق القارة الأوروبية، فى حالة الرحيل عن الريال فى نهاية الموسم الجاري.

وأصبح النصر مؤمنًا بقدرته فى الفترة الحالية على شراء أشهر لاعبي العالم بسبب قدرته المالية، بجانب تواجد رونالدو داخل الفريق العالمي، الأمر الذي قد يفضله آخرون غير مودريتش.



النصر بصدد صفقة ضخمة آخري بالصيف

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن صفقة رونالدو لن تكون مفاجأة الموسم الوحيدة للفريق النصراوي، حيث أن الفريق يخطط للتعاقد مع صفقة مدوية جديدة فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن تبقي الأمور متعلقة بمدي موافقة اللاعبين الكبار على إرتداء قميص النصر والقدوم للمنطقة العربية.

حيث أن الفريق النصراوي يمتلك القدرة المالية على التعاقد مع أكبر اللاعبين بعد أن تعاقد الفريق مع رونالدو بمقابل مالي خرافي، الشئ الذي يؤكد أن العامل المادي لن يقف عائقًا فى أي صفقة يريدها الفريق السعودي