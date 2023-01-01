شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية بمدارس المدينة المنورة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية بمدارس لمدينة المنورة، غدًا الاثنين، بالتزامن مع تقارير الطقس.

تعليق الدراسة

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين 9/ 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ووادي الفرع، والحناكية، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تحذيرات

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 3 مساء غد الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف رعدية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم: إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل كلًا من (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع).

وأهابت المديرية العامة بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

ورفع المركز الوطني للأرصاد التنبيه إلى تحذير على منطقة المدينة المنورة، متوقعًا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في الرؤية.

استمرار الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

ويصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍّ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.