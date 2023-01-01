شكرا لقرائتكم المدني: إطلاق الإنذار في جدة للتحذير من الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إطلاق إنذار باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

تحذير

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

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وفي وقت سابق، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تكون فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة بمكة المكرمة واردة هذه الليلة وغدًا.

حالة مطرية على جدة

ونشر المركز الوطني للأرصاد، فيديوجراف، على حسابه بموقع “تويتر”، يُظهر كيف تبدو الحالة المطرية على محافظة جدة من النموذج العددي السعودي، وذلك مع توقعات باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة بدءًا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

ووسط ذلك، رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمنطقتي جدة ورابغ، والتي تستمر حتى الساعة الثالثة مساء غد الاثنين.

وتوقع المركز عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام الرؤية.