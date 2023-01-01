السعودية اليوم / "محمية الشمال" تعلن عن بدء التسجيل في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى المملكة للمهتمين بالصيد



رفحاء 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ممثلة بمحمية الشمال للصيد المستدام اليوم ،بدء التسجيل في أكبر مسابقة صيد على مستوى المملكة للصقاقير والمهتمين بالصيد،كأول وأكبر مسابقة على مستوى المملكة، حيث تتاح الفرصة لأكثر من 400 صقَّار للمشاركة في هذه المسابقة، التي تهتم بتطوير المنتج السياحي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت "محمية الشمال" إلى أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية مشاركة المجتمع في أنشطتها وفعالياتها، مؤكدةً أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي من خلال ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة دون الإضرار بالحياة الفطرية، والحد من الصيد غير النظامي من خلال توفير مثل هذه البدائل المستدامة، وإحياء الموروث الشعبي للصيد بالمملكة.

وشرحت آلية وشروط المسابقة، وآلية التقييم من خلال الرابط : https://www.srfsh.com

يذكر أن مساحة محمية الشمال للصيد المستدام تبلغ (2000) كيلو متر مربع وتقع شمال شرق المملكة، في الجزء الشمالي من محمية التيسية جنوب قرية لينة التاريخية ، وتعدُّ الأولى من نوعها في المملكة.

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21:27ت م

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